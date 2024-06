Annalisa madrina del Pride di Roma con Sinceramente

Roma - Annalisa nuova icona gay.

La madrina del 30° Roma Pride 2024 è Annalisa. Sarà lei la regina che sfilerà sabato 15 giugno per le vie della capitale, insieme a 40 carri (un record), da Piazza della Repubblica alle Terme di Caracalla. Poi la festa finale si sposta all’Ippodromo Capannelle per il Rock Me Pride. E insieme ad Annalisa ci saranno Big Mama, Sarah, neo vincitrice di Amici, la comica Brenda Lodigiani e tanti altri ospiti. La colonna sonora è Sinceramente, la hit sanremese della cantante ligure. Una canzone manifesto in nome della libertà. «La libertà è un concetto chiave che si dà per scontato, ma che scontato non è», afferma Annalisa, «ogni persona deve avere la possibilità di seguire le proprie inclinazioni, le passioni e i sogni di vita e di carriera. Deve essere libera di affermare la propria esistenza e personalità. Il fatto che ancora oggi certe scelte non siano tutelate è un problema che si deve risolvere. L’urlo del Pride, grazie anche alla musica pop, deve arrivare il più lontano possibile e a più persone possibili, molti non sanno che cosa significa questo evento».

Il vento delle destre che ha soffiato alle ultime Europee getta un po’ di ombra sulla festa, ha continuato Annalisa: «Sono preoccupata e sono dispiaciuta perché trovo abbastanza incredibile che ancora oggi, nel 2024, certi temi non siano vissuti come scontati», commenta la cantante, «Per me è scontato che ogni persona debba avere la libertà di scegliere la vita che desidera e debba avere dei diritti. Non è così. Ma i problemi, a volte, possono essere trasformati in opportunità».

Sinceramente è la portabandiera del 30° Roma Pride che prometta numeri da record. «Canterò anche Mon amour», assicura Annalisa, «queste canzoni sono importanti per me e per il Pride. Sono orgogliosa ed emozionata pensando alle strade impensabili che hanno preso alcuni dei miei brani», prosegue. «Il tema della libertà lo sento molto vicino e lo vivo da cantautrice: sento l’esigenza di parlarne. L’ho fatto con da Bellissima a Sinceramente. Sono partita dalla libertà di mostrarsi anche perdenti. Succede a tutti no? Per poi passare alla libertà di amare chi si vuole e di prendersi spazio per sé stessi, senza paura».