Meteo, caldo: nuova ondata in arrivo. Colpo di scena

Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo? Dopo la sensibile diminuzione delle temperature che in questi giorni ha interessato molte regioni della nostra Penisola, a partire dalla giornata di mercoledì 18 settembre si assisterà a una prima timida ripresa del caldo. Come riportano i modelli di 3bmeteo, i prossimi giorni dovebbero essere gli ultimi scampoli di autunno inoltrato. Poi da venerdì le temperature aumenteranno sempre di più e nel weekend in alcune città la condizione termica sarà addirittura sopra la media.

Come riporta 3bmeteo, da martedì 17 settembre tutta l'Italia eccetto la Sardegna sarà sotto media anche fino a 4/5°C in meno sull'Adriatico centro settentrionale e l'Emilia Romagna. Rialzo al sud che ritorna in media, ancora sotto media Centro e Nord salvo che la pianura veneta e friulana che torna nella norma.

Poche variazioni rispetto al mercoledì salvo un lieve ulteriore aumento all'estremo Sud.

Secondo 3bmeteo, è a partire dalla giornata di venerdì 20 marzo che si assisterà a un rialzo generalizzato al Centro Nord mentre l'estremo Sud potrebbe far registrare una lieve diminuzione. Leggero e ulteriore aumento, il Nordest sarà leggermente sopra media assieme alle Isole maggiori e la Puglia, in media invece il resto della Penisola.

Secondo i modelli di 3bmeteo, l'ingresso ufficiale nell'autunno astronomico vedrà un ulteriore lieve aumento delle temperature, potranno salire sopra media Nordest, Emilia Romagna, Puglia e Isole maggiori.