Sorpreso mentre smontava una Panda a Lentini, arrestato Giovanni Bonavita

Francofonte - E' stato arrestato mentre smontava un'auto che poi è risultata essere stata rubata la stessa mattina a Lentini. Si tratta di Giovanni Bonavita, 35 anni, originario di Francofonte.

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri in contrada Bafù: in seguito alla perquisizione dell'immobile, è stato sorpreso mentre scomponeva le parti meccaniche di una Fiat Panda risultata rubata a Lentini. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di ricettazione. Per lui, sono stati disposti i domiciliari.