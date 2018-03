Sgarbi, Musumeci? Ha vinto grazie a me

PALERMO, 17 MAR "Ho fatto riferimento al patto tra galantuomini perché la mia nomina ad assessore è stata ponderata da Berlusconi, Ghedini e Musumeci". Lo afferma Vittorio Sgarbi, assessore regionale dei beni culturali in Sicilia. "Nella situazione in essere al momento, e con me candidato presidente, sarebbe stata la differenza per far perdere Musumeci e consegnare la Regione ai 5 Stelle. Se ne desume sottolinea che Musumeci, nel patto tra galantuomini, deve la sua vittoria alla mia scelta. Si può anche dimenticare, ma è un dato di fatto". "Il mio assessorato aggiunge non è una sua scelta, ma un accordo politico che va rescisso con la volontà delle due parti". "Non avrò da pretendere che il presidente debba nominare un assessore indicato da me, presisa favorendo un'altra componente. Sono certo che sarà un siciliano e sarà di una parte politica. Per quello che mi riguarda, per il mio rispetto degli accordi e delle garanzie, l'assessore non potrà che essere di Forza Italia. Ogni altra scelta sarebbe un arbitrio" .