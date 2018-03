Cozze vive dalla Spagna contaminate da Escherichia Coli. Ritiro dai mercati

La notizia è stata diffusa ieri: un lotto di cozze vive provenienti dalla Spagna sono state contaminate da Escherichia Coli. A diffondere l'allerta il Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. L'allarme è stato diffuso anche in Italia, da nord a sub, in quanto queste cozze vive contaminate sarebbero state già immesse sull’intero mercato nazionale e l’Escherichia Coli è un batterio molto insidioso presente in acque inquinate da feci che può essere una bomba per l'apparato digerente e provocare nausea, forti crampi addominali, diarrea, vomito. Debellare questo batterio, per l'uomo, è un percorso molto lungo, in quanto l'Eschrichia coli è molto resistente agli antibiotici.

Purtroppo però non si conoscono i lotti con cozze vive contaminate anche perché riguardano sia la Grande distribuzione che le pescherie e i mercati. Il ritiro delle cozze vive contaminate da Escherichia Coli è stato già avviato in tutta Italia come misura cautelare.

Il Sistema di allerta invita tutti a prestare la massima attenzione e a non consumare le cozze vive senza prima sottoporle al controllo dal Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl locale.