Donati gli organi di Salvatore Dugo, morto in un incidente a Ragusa

Catania - Donati cuore, rene, cornee e fegato. Salvatore Dugo è morto il 28 aprile in seguito a un incidente stradale fra la sua moto e una minicar avvenuto due settimane prima. Oggi l'ospedale Garibaldi di Catania ha reso noto il resoconto del prelievo multiorgano da donatore deceduto per morte cerebrale presso la rianimazione diretta dalla dottoressa Daniela Di Stefano.

"Grazie alla generosità dei familiari dell'uomo di 41 anni, arrivato in ospedale in gravissime condizioni cliniche per un trauma cranico, in seguito ad un incidente della strada avvenuto a Ragusa, accertata la morte cerebrale, veniva chiesto il consenso alla donazione di organi alla famiglia, che mantenendo fede alla generosità del loro congiunto, non hanno esitato ad esprimere subito il loro consenso".

Salvatore Dugo, 41 anni, era originario di Pachino, ma lavorava a Ragusa come assistente giudiziario alla cancelleria penale del tribunale. Dopo giorni di agonia, a seguito del fatale scontro tra una minicar e la moto in sella alla quale viaggiava a Ragusa, Dugo era deceduto a Catania. Oggi la notizia della donazione degli organi.