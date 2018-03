Chiara Ferragni, la prima poppata. VIDEO

Los Angeles - Chiara Ferragni allatta il piccolo Leone, Fedez la prende in giro, e non manca un riferimento al seno, con il loro cane in bella vista. Una famiglia allargata, nell'ultimo video postato su Instagram da Chiara Ferragni e Fedez.

La coppia di neo genitori ha infatti deciso di postare un breve filmato in cui mamma Chiara allatta il piccolo Leone, insieme alla cagnetta Matilda. Uno show comico quando, probabilmente gelosa del nuovo arrivato, ha pensato anche lei di farsi allattare.Commenti divertiti (e qualche polemica) dai tantissimi follower della coppia, con i fans che si sono concentrati anche sul seno della Ferragni ben in vista. Negli ultimi giorni la coppia di star social ha postato diverse foto del piccolo Leone e tutte hanno fatto il pieno di like in pochi minuti.