Ispica, uomo spara ai piccioni dentro la chiesa, turista alza le mani

Ispica - Problema fastidioso quello dei piccioni dentro le chiese e i palazzi nobiliari. I volatili entrano e non riescono a trovare la via d'uscita, omaggiando del loro guano i pavimenti e non solo. Così, in una chiesa di Ispica hanno deciso di andare per le vie brevi, adoperando una scacciacani per uccidere i volatili. Peccato che, mentre l'operazione veniva compiuta, un turista e una persona armata di videofonino siano entrati. Il turista, forse straniero, ha alzato le braccia in alto in segno di resa, l'altro spettaore ha filmato.