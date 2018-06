Dopo 7 ore, domata l'Apocalisse a Camarina

Ragusa - Un vento che a tratti ha spirato alla velocità di 47 km orari, la mano di un piromane, che ha approfittato delle condizioni meteo per appicare il fuoco. Ci sono volute sette ore perchè i vigili del fuoco e i canadair avessero ragione delle fiamme che hanno costretto 700 ospiti del Club Med a rifuggiarsi in spiaggia. In serata l'incendio è stato domato. Gli ospiti del villaggio, tutti incolumi, stanotte dormiranno in un albergo di appoggio.