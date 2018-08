Adeguamento sismico, al Marconi di Vittoria lavori alla Cospin

Vittoria - L’Urega di Ragusa ha provveduto ad aggiudicare i lavori del primo stralcio del progetto riguardante l’adeguamento sismico, l’accessibilità, la sicurezza e la prevenzione antincendi per i locali dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato "Marconi" di Vittoria. Ad aggiudicarsi la gara è stato l’operatore economico Cospin Srl Unipersonale di Catania con un ribasso del 21,70% che ha determinato un importo contrattuale un milione e 702 mila e 500 euro, a fronte di un appalto di due milioni e 104 mila euro.

Il progetto per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’adeguamento in base alle norme di sicurezza e prevenzione incendi è stato realizzato dagli ingegneri Antonino Russo e Marco Anfuso e prevede una spesa complessiva di quattro milioni e 618 mila euro. Il dirigente del settore ‘Lavori Pubblici’ Carlo Sinatra che ha ‘recuperato’ il finanziamento del primo stralcio ottenuto con i fondi dell’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione in forza della legge 289/2002 e conta ora di avere finanziato anche il secondo stralcio per il completamento del progetto che metterebbe in sicurezza tutto l’edificio scolastico. L’istanza di finanziamento è stata già presentata su due linee: Pon della Pubblica Istruzione e Piano triennale di edilizia scolastica.