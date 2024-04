Gli ipogei di contrada Zappulla e Scorrione a Modica

Modica - Al confine tra le contrade Zappulla e Scorrione, a pochi chilometri da Modica, in un impluvio, si rinvengono 5 ipogei del periodo tardo-antico risalenti al V-VI secolo D.C.. Gli scavi, effettuati recentemente, sono stati diretti dall'archeologo Saverio Scerra della Soprintendenza per i Beni Culturali e Abientali di Ragusa in co-direzione scientifica con l'università di Hradec Králové, prof. Joan Pinar.