Aranzulla, l'uomo che risolve i problemi, a Scicli

Scicli - E chi non lo conosce, almeno di nome! Aranzulla, si chiama Salvatore, ma il cognome basta. E' siciliano, di Mirabella Imbaccari, è il guru delle cose che non sapete di computer, telefonini, diavolerie elettroniche, il mago, il mentore, il risolvi-problemi che tutti vorremmo avere nel cassetto.

Salvatore Aranzulla è il cugino che sogni e purtroppo non hai. Bene, in questi giorni è stato in vacanza a Scicli, poi è andato alla volta di Modica, per assaggiare i dolci modicani e infine a Ibla. Il Nostro è in partenza, e a noi viene da chiedergli: "Arà, Aranzulla, non ci lasciare!"