Troppe meduse nel mare di Taormina, bagnanti al pronto soccorso

Taormina - Numerose richieste di intervento per le meduse al Pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo. I bagnanti sono stati "punti" dalle meduse.

Sono aumentate le richieste di farmaci per alleviare il prurito dovuto alle irritazioni. Molte meduse sono state rinvenute sull’arenile dai bagnanti. Gli indesiderati contatti vengono segnalati da Letojanni fino a Schisò nel territorio di Giardini Naxos e oltre. Non è mai stato realmente chiarito da cosa dipenda questa presenza. Si pensa che le meduse, di varie tipologie, facciano la loro apparizione o per il caldo dell’acqua marina o per il semplice gioco delle correnti.