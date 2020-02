Stazione passeggeri di Pozzallo, primo imbarco

Pozzallo - La stazione passeggeri di Pozzallo inaugurata il 7 febbraio dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci è già operativa e in funzione.

Ieri il primo imbarco dei passeggeri che si accingevano a prendere il catamarano per Malta è stato effettuato all’interno della nuova struttura con le operazioni relative al controllo di sicurezza e al check-in. L’impegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa era quello di rendere subito operativa la stazione passeggeri una volta che il Demanio Marittimo aveva riconsegnato l’area dopo l’effettuazione di tutti i collaudi tecnici e amministrativi. L’intenzione del Commissario straordinario Salvatore Piazza era quella di inaugurare la stazione e farla fruire prontamente ai passeggeri per Malta e metterla così a disposizione della comunità. E nel giro di pochi giorni dopo l’inaugurazione si sono accelerate le operazioni affinché le operazioni di check-in avvenissero dentro la struttura in modo da dare ristoro ai passeggeri in partenza per Malta. Col concorso di tutti, dal Demanio alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, le procedure sono state sviluppate tempestivamente affinché quell’inaugurazione dei locali non restasse solo un momento protocollare ma si trasformasse in qualcosa di concreto.

“In questi ultimi giorni – dice il Commissario Piazza – gli uffici competenti del Libero Consorzio Comunale hanno lavorato assiduamente e tempestivamente per rendere operativa la stazione passeggeri. Sono grato agli uffici e al dirigente del settore Lavori Pubblici Carlo Sinatra per il lavoro svolto che ha permesso di rendere operativa subito la struttura per una pubblica fruizione che si è materializzata già ieri sera con l’imbarco dei passeggeri per Malta”.