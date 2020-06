Fa un'escursione in una cava e si perde

Noto - Ha temuto di non farcela se i vigili del fuoco non fossero riusciti ad trovarlo in tempo. Momenti di grande paura per un escursionista di 58 anni che aveva perduto l'orientamento mentre di trovava a Cava Carosello, in territorio di Noto. L'intervento dei vigili del fuoco di Noto e Siracusa, alla fine è stato provvidenziale.

Con il concorso dell’elicottero della Guardia costiera, l'escursionista è stato ritrovato in un luogo impervio, attraversato da frane e corsi d’acqua. Il 58enne era in stato di ipotermia, ed è stato soccorso da personale dei vigili del fuoco esperto in tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale e trasportato nell'immediatezza all’ospedale 'DI Maria' di Avola. Prezioso il contributo dei carabinieri e della Protezione civile di Noto.