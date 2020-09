Continuità territoriale, TayaranJet si aggiudica Trapani

Trapani - Si è celebrata la gara, presso l'Enac, per assicurate le rotte in continuità territoriale sull'aeroporto di Trapani. TayaranJet si è aggiudicata le rotte onerate da Trapani per Ancona, Perugia e Trieste. Alla spagnola Albastar le rotte da Trapani per Napoli, Parma e Brindisi.