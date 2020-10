Meteo, in Sicilia torna l'estate

Da domani torna l'anticiclone subtropicale che aprirà una fase stabile e decisamente mite soprattutto al Centro Sud. A dirlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com

Le correnti settentrionali che soffiano sulla nostra Penisola hanno le ore contate; in avvio di settimana tenderanno gradualmente ad attenuarsi e con esse si esauriranno anche le modeste condizioni di instabilità che stanno interessando le regioni centro meridionali. Da domani, dopo gli ultimi fenomeni su Sicilia e Calabria (con qualche possibilità di pioggia) è previsto infatti l’arrivo di un promontorio anticiclonico dal nord Africa; porterà una fase di tempo stabile su diverse regioni con temperature in risalita. Ottobrata al Centro Sud, piogge su parte del Nord.

Le temperature saranno in deciso aumento. I venti di scirocco favoriranno un deciso aumento delle temperature ovunque, in particolare su colli e rilievi. Il rialzo termico sarà più evidente in Sicilia dove si potranno raggiungere punte di 23-25°C. «Dopo la fase termica sotto media si aprira una opposta secondo un sali e scendi delle temperature tipico di questo periodo di transizione» concludono da 3bmeteo.