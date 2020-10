Voli cancellati, basta voucher: da oggi le compagnie rimborsano tutto

D’ora in poi i passeggeri rimasti a terra a causa di voli cancellati potranno avere indietro il rimborso integrale del biglietto, e non più solo un voucher con cui prenotare un altro volo.

L’opzione di scelta viene offerta da Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama a conclusione del procedimento avviato a fine settembre dall’Antitrust nei confronti delle 4 compagnie aeree, per bloccare la vendita di biglietti per tratte poi cancellate unilateralmente. Adducendo motivazioni legate all’epidemia di Covid e offrendo come risarcimento ai consumatori soltanto voucher. A seguito dell’accordo l’Autorità garante della concorrenza ha deciso di non adottare misure cautelari nei confronti delle aziende.