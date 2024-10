Campagna di raccolta fondi per cortometraggio su disabilità a Ragusa

Ragusa - Mercoledì 30 ottobre 2024, alle ore 17:00, si terrà presso l’Auditorium dell’Assessorato allo Sviluppo Economico di Ragusa (Zona Artigianale, Via On.le Dott. Corrado Di Quattro) un incontro pubblico per il lancio della campagna di crowdfunding destinata alla realizzazione del cortometraggio “E se tu fossi al mio posto”, ispirato alla vita di Giovanni Gulino. Il progetto, ideato dal regista e sceneggiatore Antonio Carnemolla, con la sceneggiatura scritta in collaborazione con Graziana Lo Castro, vuole sensibilizzare su tematiche importanti legate ai diritti delle persone con disabilità, con un approccio che unisce leggerezza e riflessione.

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, associazioni, enti e chiunque desideri sostenere e conoscere meglio un progetto che mira a promuovere la consapevolezza e il cambiamento.