Il Toscana Photographic Workshop dà appuntamento a Scicli

Scicli - Il Toscana Photographic Workshop torna in Sicilia e a Scicli nella Pasqua 2025. E lo fa con un grande maestro della fotografia, Andrea Pistolesi.

"Nel 2000 abbiamo realizzato il nostro primo laboratorio fuori dalla Toscana, avventurandoci in Sicilia durante le processioni pasquali nel palermitano- scrive il TPW-. È stata un'esperienza magica, ma dopo due anni è diventata troppo affollata. I turisti e i fotografi sembravano essere più numerosi dei pellegrini e sapevamo che era ora di andare avanti. Abbiamo trovato una nuova “casa” sulla costa orientale della Sicilia, esplorando le città di Siracusa, Modica e Scicli. Ognuno aveva i suoi rituali pasquali unici e, nel corso degli anni, ci siamo innamorati dell'autenticità, del fascino e dell'atmosfera più tranquilla e intima della zona. Più di venti anni fa iniziavamo i nostri laboratori durante le processioni pasquali in Sicilia. Venti anni dopo, i ricordi persistono ancora, riempiendoci di nostalgia. Allora abbiamo pensato: perché non ripristinare il laboratorio? Il famoso fotografo Andrea Pistolesi, che era con noi allora, è altrettanto entusiasta di tornare. Faremo base a Scicli, una piccola cittadina che si anima durante la Pasqua. Per tre giorni si trasforma in una vivida rappresentazione della Passione di Cristo, attirando sia i pellegrini che la gente del posto che torna a casa per festeggiare con la famiglia. Scicli offre una finestra sulla vita quotidiana della Sicilia, lontana dal trambusto turistico di Palermo e Catania. Da non perdere: una full immersion nello stile di vita siciliano e nelle festività pasquali!"

Appuntamento dal 16 al 25 aprile 2025 a Scicli.