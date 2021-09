Da Noto prende il via il "Giro della Sicilia"

Noto - Parte domani 11 settembre da Noto la terza edizione del “Giro della Sicilia” la manifestazione cicloturistica promossa in Sicilia dall’associazione sportiva GS Mediterraneo. Per la prima volta, dopo essersi svolta finora nella Sicilia Occidentale, l’evento tocca la Sicilia Orientale e nello specifico il Val di Noto offrendo la possibilità di unire allo sport anche il turismo e la promozione del territorio. Cinque tappe, Marzamemi, Palazzo Acreide, Avola Antica, Modica per poi dare spazio alla cronoscalata finale con rientro a Noto, per oltre 500 km da pedalare per scoprire “un mare di montagne”, come recita il claim, attraverso un percorso che alterna tratti cronometrati a tratti prettamente cicloturistici utili a scoprire le bellezze monumentali e ambientali di questa zona straordinaria dell’isola.

A fianco degli stop fotografici, in cui i ciclisti potranno realizzare foto e video dei luoghi più suggestivi, ci sono anche i punti ristoro che saranno dedicati, in collaborazione con i Comuni, alla scoperta dell’enogastronomia locale e dei prodotti tipici. Circa un centinaio i partecipanti che, provenienti anche da altre regioni italiane avranno modo di conoscere i percorsi e gli itinerari turistici.

Si parte domani 11 settembre con il prologo al velodromo di Noto, a due passi dalla famosa Porta Reale. Nella città barocca c’è grande attesa per l’evento.