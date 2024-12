Al via ChocoModica edizione 2024

Modica - Con questa il taglio del nastro alla presenza anche dell’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, si è dato il via al ChocoModica – La città di cioccolato. Dopo la piantumazione simbolica di un albero presso il Giardino dei Giusti, a cui ne seguiranno altri 35 con l’ausilio della Forestale e dell’Istituto Agrario Grimaldi, per compensare anticipatamente il danno ambientale provocato dall’evento, questa mattina presso l’ex convento del Carmine, si è dato il via alla nuova edizione dell’evento dedicato all’eccellenza modicana.

A rendere “magico” il momento, la musica dell’Orchestra d’Archi del Liceo Musicale “G. Verga” all’interno di ChocoLab e la coreografia del Corpo di Ballo del Liceo Coreutico “G. Verga” di Modica sul palco in piazza Matteotti. Da oggi sino all’8 dicembre, un ricco programma di appuntamenti toccherà momenti di degustazione, eventi culturali, spettacoli musicali e di intrattenimento per celebrare il Cioccolato di Modica igp. Una edizione dedicata ai bambini, alle famiglie ma che appaga anche le esigenze degli adulti con iniziative lungo tutto il centro storico.

“Se il nostro cioccolato è il protagonista, il re di questa ‘tre giorni’, la vetrina di ChocoModica sarà la casa anche di altre eccellenze del territorio. - dichiara il sindaco, Maria Monisteri - Tre giorni di festa, di arte, di cultura e di spettacolo. Tre giorni la cui radice è la sinergia fra le istituzioni: dalla Regione al Libero Consorzio Comunale e alla Camera di Commercio sino al nostro Ente. E in uno a questo circolo virtuoso condiviso, il contributo più che fattivo dell’imprenditoria modicana. ChocoModica 2024 è la tangibile dimostrazione di come insieme si possa produrre e realizzare tanto e bene. Avere l’IGP a marcare il prodotto brand della nostra Città, è un onore. Ma anche un onere che ci spinge a fare sempre meglio ed a volere guardare oltre. Mai come quest’anno, insieme al CTCM, le istituzioni giochiamo di squadra per raggiungere l’obiettivo. E di fronte ad eventi di così ampio richiamo come ChocoModica, fare squadra è essenziale”.

Showcooking e degustazioni si alterneranno secondo calendario, tra l’ex convento del Carmine per ChocoLab con la Fabbrica di cioccolato, l’atrio comunale per Atrio del Gusto dove all’interno sarà possibile incontrare i Consorzi di Tutela Iblei e degustare i loro prodotti; Fondazione Grimaldi per ChocoCibus Avimecc con 11 cuochi dell’APCI e la Società Operaio di Mutuo Soccorso per il Winw&Spirits and ChocoPairing. Per partecipare a questi ultimi due eventi è possibile prenotarsi alla mail modica@onav.it o al numero di telefono 334 6124105 e acquistare i biglietti all’interno della Società Operaia di Mutuo Soccorso durante la tre giorni.

Per raggiungere il centro storico di Modica è stato messo a disposizione un bus navetta con partenza da diversi punti della Città. Inoltre due treni finanziati dall’assessore regionale al Turismo, partiranno alla volta di Modica da Caltanissetta e Catania per un complessivo di 500 posti. La manifestazione si avvale dell’alto patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Forestale, cresce ad ogni edizione grazie al supporto della Regione Siciliana, segnatamente all’assessorato regionale all’Agricoltura, dell’ARS, degli Enti locali nonché dei privati, come Avimecc, Cupra - Comer Sud, Coop Alleanza 3.0 gruppo Radenza, Prima Classe, Voltaiko, Innaqua piscine e Sais Autolinee.