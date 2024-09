Fotografia, mostra sul "Tempo sospeso" a Ragusa

Ragusa - “Siamo soliti pensare che ci siano tre tipi di tempo, il tempo presente, il tempo passato e il tempo futuro. Ma esiste anche un tempo diverso, il tempo sospeso. Il tempo sospeso ci annebbia il tempo del passato, ci fa vivere con trepidazione il tempo presente e ci permette di avere tante ambizioni sul tempo del nostro futuro.”

Grazie a questa riflessione del “Collettivo Lux”, il 13 settembre alle 17:00 presso i locali del Centro culturale “Mimì Arezzo” in via Giacomo Matteotti, 61, Ragusa, sarà inaugurata la mostra fotografica “Tempo Sospeso”, Dopo il successo della mostra collettiva “I Remember”, che ha animato l’estate culturale fotografica a Ragusa città, il Colletivo Lux ha deciso di proporre un altro momento di confronto sempre utilizzando il media della fotografia.

Il percorso della mostra è articolato in immagini di paesaggi urbani, marini, orizzonti, attraversano le emozioni più intime e personali, fino ai giovani tuffatori di Marina di Ragusa, che vivono l’ottimismo che volge il suo sguardo al futuro.

Espongono i loro progetti: Giuseppe Ballistrieri, Alice Brugaletta, Corrado Amedeo Presti, Rocco Schininà. Ospite in mostra del Collettivo, l’autore Antonello Ferrara, con il suo lavoro sui giovani tuffatori di Marina di Ragusa, che è stato esposto con successo presso il “Padiglione Italia” del Praga Photo del 2022. Durante il Finissage della mostra, mercoledì 25 settembre alle 18:30, ci sarà la conferenza “L’uomo e il suo Tempo” di Ruggero Ruggieri. Orari di apertura della mostra: tutti i giorni 9:30 – 13:00; 16:00-20:00 (domenica mattina chiuso).