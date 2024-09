Fotografia e poesia al Castello di Donnafugata a Ragusa

Ragusa - La mostra “Sguardi in Versi”, patrocinato dal Comune di Ragusa, si terrà presso lo storico Castello di Donnafugata dal 18 al 20 ottobre 2024. “Sguardi in Versi” nasce dall'incontro tra due arti: la fotografia e la poesia. L'esposizione, frutto della collaborazione tra la fotografa Cristina Arrabito e il poeta Maurizio Damiano, propone un percorso di immagini e versi che si intrecciano in una narrazione sinergica e coinvolgente. Oltre 24 opere fotografiche saranno affiancate da poesie originali, dando vita a una terza forma d'arte che va oltre la somma delle sue parti. L’evento non è solo una celebrazione estetica, ma un'esperienza immersiva che invita lo spettatore a esplorare emozioni e riflessioni, in un dialogo silenzioso tra immagini evocative e parole vibranti.

In un mondo dove la parola incontra l'immagine, la poesia diventa accessibile a tutti e la fotografia si arricchisce di nuovi significati. “Sguardi in Versi” non è una semplice mostra, ma un'occasione per riscoprire la potenza del linguaggio visivo e poetico, in un contesto che valorizza la cultura e il patrimonio storico-artistico del territorio. È un invito all’esplorazione creativa e alla riflessione, aperto a un pubblico ampio e diversificato.