“Fratelli di taglia”, l’1 agosto il nuovo brano degli Onorata Società

Ragusa - Un nuovo brano degli Onorata Società.

Dopo 6 anni, lo storico gruppo ragusano attivo dal 1997 si propone con una formazione rinnovata e pronta a rilanciarsi nel panorama musicale. Giovedì 1 agosto a Mezzogiorno esce sulle piattaforme musicali e social “Fratelli di taglia” con i testi di Graziana Oddo e le musiche originali dal tipico marchio di fabbrica, non collocabile in nessun genere in particolare. Il nuovo brano è accompagnato dal videoclip dedicato, girato in gran parte al mercato del sabato di Ragusa e alla diga Santa Rosalia. Tra le partecipazioni straordinarie, quella di Massimo Spata. Da sempre Onorata Società ha trattato temi sociali, politici e di protesta e l’ultimo lavoro non sfugge alla regola, essendo un gioco di parole che anticipa il tono beffardo con cui è stato concepito l'intero brano.

“Fratelli di taglia” è una critica trasversale rivolta a tutte le figure politiche che negli ultimi 30 anni hanno guidato il Paese e, allo stesso tempo, è un esame di coscienza volto a risvegliare le nostre menti assopite, distratte ed assuefatte alla banalità. Un invito a non arrendersi alla mediocrità di chi ci governa ed a prendere coscienza del fatto che a fare l’Italia sono gli italiani, prendendo spunto metaforicamente dalle parole del giornalista sportivo Fabio Caressa inserite nell’intro del video.