Libri, Non Omnis Moriar, il Cimitero Monumentale di Scicli

Scicli - È il primo libro edito da Tanit Scicli e si intitola Non Omnis Moriar - Il Cimitero Monumentale di Scicli. Venerdì 2 agosto, alle ore 21.00, nel meraviglioso scenario dei Giardini di Palazzo Bonelli-Patané, sarà presentata al pubblico l'inedita fatica letteraria dell’associazione culturale sciclitana che per la prima volta analizza in modo scientifico uno dei luoghi più belli e affascinanti della nostra città.

Frutto di più di cinque anni di ricerche sia in archivi pubblici e privati, sia sul campo, di interviste con gli eredi di chi ha collaborato alla costruzione del cimitero, lo studio condotto dai membri dell’APS Tanit Scicli e, in primis, da Vincenzo Burragato, da Roberta Ficili e da Valentina Pensiero ha scandagliato a fondo tutti gli aspetti storici, artistici, culturali, costruttivi, letterari che hanno portato alla costruzione del cimitero monumentale sciclitano e al suo aspetto attuale dopo centocinquant'anni di storia. Il lavoro di Tanit Scicli, che si può fregiare del riconoscimento speciale di valore culturale della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del MIC, il Ministero della Cultura Italiano, si è avvalso della collaborazione di storici come Paolo Militello (che sarà anche moderatore della serata di venerdì) e Padre Ignazio La China, della professoressa Cosetta Portelli, della giornalista e responsabile del cimitero di Scicli per oltre trent'anni, Pinella Drago, e dell'agronomo Leandro Nigro.

Ricca anche la galleria fotografica di Roberta Ficili, curatrice della mappa del sito a corredo del testo.