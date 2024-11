Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi al Teatro di Modica con "La strana coppia" di Neil Simon

Modica - Divertimento, spasso e due mattatori d'eccezione, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. Il prossimo spettacolo del Teatro Garibaldi di Modica porta in scena, giovedì 28 e venerdì 29 novembre alle ore 21:00, la celebre commedia “La strana coppia” di Neil Simon, uno dei più geniali autori del teatro comico del Novecento. Lo spettacolo, nella versione teatrale diretta da Gianluca Guidi, che cura anche adattamento e traduzione, vede protagonista la straordinaria e affiatata accoppiata Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, sul palco insieme a Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, e con Claudia Tosoni e Shaen Barletta.

L'opera ruota attorno alla convivenza forzata di due amici, Felix e Oscar, uniti dal recente fallimento dei loro matrimoni, ma divisi da caratteri opposti. Uno è un maniaco dell'ordine, preciso fino all'esasperazione, mentre l'altro è caotico e con una visione decisamente più rilassata della vita. Costretti a condividere un appartamento in uno dei grattacieli di Riverside Drive a New York, i due si troveranno coinvolti in un continuo confronto di stili di vita, dando vita a una serie di gag irresistibili e situazioni al limite dell'assurdo. Neil Simon, maestro nel trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni, affronta con ironia le tematiche del divorzio, dell'amicizia maschile e delle difficoltà di adattamento reciproco, argomenti sempre attuali che permettono allo spettacolo di mantenere un'atmosfera di freschezza e di offrire al pubblico una serata di divertimento che apre anche a riflessioni sulle dinamiche umane. “Meraviglioso “rappresentante” di Storie – si legge nelle note di regia di Gianluca Guidi - straordinario dialoghista e uomo con un senso dell’umorismo impareggiabile, oggi, Neil Simon potrebbe apparire sulla carta “vecchio”. Ma non lo è. La difficoltà maggiore nel rappresentare una sua commedia – continua Guidi - è esclusivamente “temporale”: le perfette fotografie di uno spaccato sociale americano di quei tempi difficile da rappresentare oggi. In nostro aiuto arriva però il tema del “matrimonio fallito”, dell’essere uomini single devastati dalla separazione dalla propria consorte. Più che attuale”. Lo spettacolo è una produzione Virginy L’Isola Trovata.

“Arriva sul nostro palcoscenico un classico del teatro contemporaneo – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – e ad interpretarlo sono due protagonisti d'eccezione: Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. È uno spettacolo irresistibile che unisce divertimento e risate offrendo diversi spunti di riflessione. Siamo sicuri che il pubblico lo apprezzerà molto”.

La stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il supporto della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell'Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-strana-coppia-modica. Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.