Ragusa, torna la “Notte bianca della politica”

Ragusa - Quanto le nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale e l’uso sempre più diffuso dei canali social come mezzi di informazione influenzano la democrazia? Sono alcuni dei quesiti che saranno affrontati dagli ospiti illustri della quinta edizione della “Notte bianca della politica”, che torna a Ragusa da giovedì 21 a domenica 24 novembre. Docenti di diverse Università italiane, giornalisti, ricercatori, esperti in vari settori, apriranno un dibattito sui temi più cruciali per il presente e il futuro della democrazia, esplorandone l’evoluzione, a partire dalle recenti elezioni americane. La manifestazione, ideata da Giorgio Massari e Francesco Raniolo, si svolgerà presso la Camera di Commercio in Piazza Libertà. La tre giorni, ma c’è anche una giornata d’anteprima, accenderà in questa edizione un faro sulle grandi sfide attuali e sulle possibili soluzioni, offrendo punti di riflessione su come la crisi globale, dall’emergenza climatica alla rivoluzione digitale, possa diventare opportunità per un’innovazione democratica.

L’anteprima della “Notte bianca della politica” si svolgerà giovedì 21 novembre con una tavola rotonda dal titolo “Le dannate della terra. Immigrati, lavoro e cittadinanza”, in compagnia di Alessandra Corrado (Unical), Bruno Giordano (magistrato), Emilio Santoro (UniFI), Salvatore Terranova (Sindacalista), Salvo Torre (UniCT), e con Enrico Schembari come moderatore. Sempre giovedì il politologo Piero Ignazi presenterà il libro “Il populista in doppio petto” (Ed. Il Mulino), con al centro la figura di Silvio Berlusconi e la politica. A dialogare con l’autore sarà Francesco Raniolo. L’apertura della manifestazione è in programma per venerdì 22 novembre con la lectio magistralis della professoressa Tiziana Catarci, dal titolo “L’era dell’Intelligenza Artificiale”. Tiziana Catarci, docente e direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti della Sapienza Università di Roma, tra i soci fondatori della Società Italiana per l’Etica e l’Intelligenza Artificiale (SIpEIA), offrirà una prospettiva approfondita sull’era dell’IA e le sue implicazioni etiche e sociali. Vittorio Emanuele Parsi, professore di Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente presso la Facoltà di Economia all’Università della Svizzera italiana (USI) a Lugano, chiuderà la serata di venerdì con la presentazione del suo libro “Madre Patria” (Ed. Bompiani). Il dialogo, condotto da Aurelia Zucaro, offrirà spunti sui temi della Patria, termine spesso usato per dividere piuttosto che per unire. Sabato 23 novembre si prosegue con l’intervento congiunto degli esperti di sociologia Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, che presenteranno il loro lavoro “Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo” (Ed. Il Mulino). L’intervento, moderato da Pierluigi Catalfo, offrirà un’analisi critica delle sfide contemporanee e della necessità di orientarsi verso un modello più sostenibile. A chiudere la giornata sarà Alfio Mastropaolo con la sua opera “Fare la guerra con altri mezzi” (Ed. Il Mulino), a dialogare con l’autore sarà Francesco Raniolo.

Infine domenica 24 primo appuntamento con l’evento “Dialogo intorno alla partecipazione democratica”, con Francesco Raniolo e Rossana Sampugnaro, che rifletteranno sulle trasformazioni della democrazia contemporanea, dalla crisi climatica alla digitalizzazione, e sulle forme emergenti di partecipazione cittadina. A condurre l’incontro sarà Maurizio Cerruto. La quinta edizione della “Notte bianca della politica” si chiuderà con il “Dialogo sul Green Deal”, con Dario Bevilacqua e Edoardo Chiti, condotto da Raffaella Dagostino. Si analizzeranno le sfide e le opportunità del Green Deal europeo, discutendo le implicazioni della sostenibilità climatica per la giustizia sociale e l’integrazione europea. Agli studenti delle scuole superiori che assisteranno agli incontri verrà consegnato un attestato di partecipazione per i crediti formativi. Agli studenti universitari potranno essere rilasciati attestati di frequenza per l’eventuale convalida di CFU nei corsi di laurea della SDS di Ragusa dell’Università di Catania.La “Notte bianca della politica” è promossa dall’Associazione Culturale Scuola di Formazione Politica Italia Prossima, in collaborazione con l’Università di Catania, l’Università della Calabria, con il patrocinio della Città di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia, e la collaborazione del Movimento Federalista Europeo.