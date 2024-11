Giornata del volontariato a Ragusa il 5 dicembre

Ragusa - “Volontariato, il cuore del cambiamento” è il tema che il CSVE ha scelto per la 39ª Giornata Internazionale del Volontariato, indetta dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite e che si celebrerà il 5 dicembre. Un tema che interpreta lo slogan internazionale scelto quest’anno dall’ONU “Diverse volunteers, stronger communities” (Volontari diversi, comunità più forti) che sottolinea l'importanza della diversità nel mondo del volontariato e il valore che essa apporta alle comunità. In occasione della giornata mondiale del volontariato, il CSVE - Centro di Servizio per il Volontariato Etneo organizza anche a Ragusa, al Teatro Donnafugata dalle 19, una serata di incontro, con musica e teatro per celebrare insieme i valori del volontariato e onorare l’impegno dei volontari, presenti sul territorio con gesti concreti e quotidiani al servizio dei cittadini. La serata, che si svolgerà in contemporanea anche a Catania, Enna e Siracusa, vedrà la partecipazione di Enti del Terzo Settore e volontari. Le manifestazioni saranno aperte dai videomessaggi del presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani e del presidente dell’ARS Gaetano Galvagno. In collegamento con i quattro teatri per i saluti iniziali anche il presidente del CSVE Salvatore Raffa che darà il via alle serate in contemporanea.

A Ragusa si va in scena al Teatro Donnafugata con Giada Giaquinta a presentare, l’intervento di Massimo Spata, il monologo teatrale curato da Massimo Leggio e l’intrattenimento musicale affidato a Marilyn Morreale e Nunzio Gambini.