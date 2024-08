Libri, Venerdì 9 agosto Rocco Barbaro a Punta Secca

Santa Croce Camerina - Manca una settimana all’ultimo appuntamento con Libri d’aMare 2024. La rassegna letteraria di Punta Secca, giunta quest’anno alla decima edizione, venerdì 9 agosto cambia registro per festeggiare questo compleanno importante. Alle 21.45 in Piazza Faro, infatti, non sarà protagonista un libro ma andrà in scena lo spettacolo comico “Menefotto” di Rocco Barbaro. L’attore calabrese, protagonista di programmi televisivi di successo come il “Pippo Chennedy Show”, “Convenscion” e “Zelig”, racconterà in tono ironico la sua esperienza di emigrante alle prese con la stressante realtà milanese, proponendo un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente. “Galeotto fu un libro - dice il direttore artistico Domenico Occhipinti – perché al momento della scelta gli autori da invitare, sono stato attirato da una raccolta di poesie, “Frutti Diversi”, in cui Rocco fa dei giochi di parole molto interessanti con i vegetali. Dopo aver contattato il suo agente ho deciso di andare oltre e chiedergli di esibirsi con uno dei suoi spettacoli più noti, “Menefotto”. Uno spettacolo che vogliamo regalare al pubblico che ci segue da dieci anni e fine serata sarà possibile comunque acquistare il libro per la foto e il firmacopie con l’autore”.

“Uno spettacolo comico o teatrale, come un libro, parte sempre dalla scrittura che è stata grande protagonista dei tre appuntamenti precedenti che hanno reso speciale questa decima edizione - conclude Occhipinti”. “Ospitare Ninni Bruschetta con “La scuola del silenzio”, Melissa Panarello con “Storia dei miei soldi” e Antonella Di Bartolo con “Domani c’è scuola” è stato un arricchimento per le storie che hanno portato in piazza, per il prestigio delle case editrici che ormai conoscono bene la nostra rassegna e per la partecipazione, numerosa e attenta del pubblico – aggiunge il direttore organizzativo Alessandro Renda. Un ringraziamento va ai conduttori delle varie serate: Mariagiovanna Fanelli, Andrea Cassisi e Simona Mazzone che introdurrà lo spettacolo venerdì 9 agosto. Un grazie anche al Comune di Santa Croce Camerina e agli sponsor privati, partner essenziali oggi e fondamentali per la nostra crescita in questo decennio”.

Libri d’aMare 2024 saluterà dunque con un sorriso e lo slancio per continuare a offrire al pubblico dei lettori ancora libri e belle storie nelle serate estive del litorale santacrocese. Tutte le serate avranno inizio alle 21.45.