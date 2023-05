Piero Angela, Alberto racconta papà Piero su Rai 1. VD

Alberto Angela torna con due puntate speciali di Ulisse in onda a maggio 2023: si tratta di due appuntamenti da Teche Rai – come tutta la produzione targata Angela – che spaziano tra la casata Windsor alla vigilia dell’Incoronazione di Carlo e il ritratto intimo e professionale del padre Piero, scomparso nell’agosto 2022, ma riuscito a restare con il suo pubblico e i suoi amati giovani fino alla fine di gennaio 2023, quando è andata in onda l’ultima puntata di Prepararsi al futuro. In fondo due speciali che ruotano intorno a due casate ‘reali’ e mediatiche che fioriscono nel Novecento: da una parte c’è la famiglia reale inglese – che ha assunto il nome ‘Windsor’ nel 1917 per ‘de-germanizzare’ il casato Sassonia-Coburgo-Gotha agli occhi del Paese, dell’Impero, dell’opinione pubblica mondiale tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale -, dall’altra quella ‘imperiale’ della divulgazione televisiva in Italia, ‘fondata’ senza albagia da Piero Angela, classe 1928, col suo stile rigoroso e al contempo affabile, limato nel dettaglio e misurato nelle forme, con cui ha fatto giornalismo ancor prima di forgiare generazioni di telespettatori con Quark, Superquark e tutti i suoi programmi. Due puntate speciali di Ulisse, quindi, offerte da Rai Cultura nel maggio tv di Rai 1. E allora cerchiamo di riassumere le anticipazioni finora raccolte.

Settanta anni di carriera, ma soprattutto di servizio pubblico, di impegno e di lavoro “al servizio della scienza”, come si legge nella presentazione di questo speciale Ulisse, dedicato a colui che definimmo “Re Piero” in occasione del suo personalissimo Giubileo con la Rai.

“Uno speciale per ripercorrere la grandezza e l’umanità di chi ha portato la scienza e i temi della contemporaneità in prima serata al grande pubblico. Ospiti, servizi e interviste ricostruiranno i 70 anni di Piero Angela al servizio della scienza. I suoi grandi reportage, i suoi programmi innovativi, i grandi personaggi incontrati nel corso di una vita interamente dedicata alla diffusione della conoscenza” si legge nella scheda di Rai Pubblicità. Il tutto raccontato dal figlio Alberto, che con papà Piero – televisivamente parlando ovviamente – condivise, tra le altre cose, un (tanto desiderato) speciale Ulisse per i 60 anni dell’Allunaggio. E non possiamo dimenticare né la lettera di addio che Piero Angela riservò al proprio pubblico, né le parole di Alberto nel giorno del commiato dal padre. Sarà un 25 maggio coinvolgente ed emozionante per una prima serata indimenticabile.