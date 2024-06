Una residenza d'artista a Modica dal 19 Agosto al 1 Settembre

Modica - L’aps Zona Blu, attiva a Milano dal 2020 nella promozione di eventi artistici e culturali, presenta il lancio dell’open call 2024 per la quinta edizione del progetto SITU Festival. La residenza d’artista e festival site specific si svolgerà a Modica, dal 19 Agosto al 1 Settembre 2024. Il progetto è patrocinato dal Comune di Modica, e in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catania, l'Associazione Coca Centre of Contemporary Arts, l'Associazione IMMAGINA e il collettivo artistico Ruum Duo Duo. Le candidature sono aperte ad artistə e talentə emergenti dalle arti visive alle arti performative, tra cui danza, teatro, poesia e musica; dalla video arte alla fotografia, dal design all’architettura; sia realtà individuali che collettive.

SITU Festival offre residenza per artistə nel centro storico di Modica, dal 19 Agosto al 1 Settembre, l’esposizione dei lavori svolti in residenza, e un ricco public program di incontri, eventi musicali, attività e performance durante i tre giorni di festival, dal 30 Agosto al 1 Settembre 2024. Nel corso delle scorse edizioni - Militello in Val di Catania (2020 e 2021), Acate (2022) e Chiaramonte Gulfi (2023) - l’aps Zona Blu ha dedicato sempre più attenzione allo sviluppo di progetti ar-tistici in Sicilia, lontano dai circuiti ordinari dell’arte contemporanea. Valorizzando il territorio siciliano, ciascun progetto si focalizza sulle caratteristiche sociali e storiche del luogo che accoglie il Festival, con il duplice intento di mettere in connessione le installazioni con la sede ospitante e di testare l’adattamento dell’arte al suo interno. Le candidature sono aperte fino al 30 Giugno 2024, inviando il proprio materiale a situproject@gmail.com.