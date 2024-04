52 mila euro per la videosorveglianza della Fornace di Punta Pisciotto

Scicli - L’Assessorato regionale ai Beni culturali ha decretato lo stanziamento di 52 mila euro per l’installazione di un moderno impianto di videosorveglianza diurno e notturno, di ultima generazione e pensato secondo le più moderne tecnologie, intorno alla Fornace Penna di Punta Pisciotto a Sampieri, recentemente acquisita al patrimonio pubblico. A darne notizia il sindaco di Scicli Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone che hanno sottolineato il grande lavoro svolto in tal senso dalla Sovrintendenza di Ragusa e dal suo capo, il Sovrintendente Antonino De Marco, che con i suoi uffici si è messo subito al lavoro per l’avvio dei lavori di tutela del bene di archeologia industriale.

Foto di Emanuele Nifosì.