Sabrina Mazza e Angelo Mandarà vincono la 10 km di Ragusa

Ragusa - È ancora Angelo Mandarà il re del Vivicittà di Ragusa. La gara, alla sua 40esima edizione e inserita come sempre nella manifestazione nazionale a classifica compensata, che metteva insieme le prove sui 10 km allestite in contemporanea in oltre 30 città italiane, ha visto il campione uscente conquistare il successo in 35’32”, rimanendo di mezzo minuto lontano dal tempo dello scorso anno. Mandarà, tesserato per l’Atletico Padua, ha preceduto di 2’08” il compagno di colori Francesco Failla e di 2’18” Vincenzo Taranto, della società organizzatrice Atl.No al Doping Ragusa.

Conferma anche fra le donne con Sabrina Mazza (Barocco Running) prima in 44’09” (lo scorso anno aveva vinto in 42’44”), che ha staccato di 3’06” Carmen Cascone (Atl.Padua) e di 4’13” Elisa Cusumano (Bugella Sport).