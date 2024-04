Basket Meerkat Scicli battuta da Azzurra Pozzallo

Scicli - L'Azzurra Pozzallo si prende il primo punto della serie della semifinale Play Off DR1, superando fuori casa la Meerkat Scicli per 80 a 72, in un incontro al cardiopalma dal pubblico delle grandi occasioni. Nel derby che lancia Pozzallo sull'1-0, Scicli, nel momento più delicato della stagione, perde l’imbattibilità interna. Non bastano i 35 punti di Konsta, autore di una partita quasi perfetta con percentuali vicine al 100 %. Dall’altra parte a incidere sono soprattutto i canestri in contropiede di Occhipinti, una spada nel fianco degli Sciclitani. Partita sempre equilibrata con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento e caratterizzata da una grande intensità e tensione emotiva.

A 110 secondi dalla fine i padroni di casa sono a + 4; gli ospiti non demordono e recuperano prontamente lo svantaggio. Nel finale, la loro maggiore esperienza ha la meglio, con un parziale che sarà decisivo per la vittoria finale. La serie si sposta ora a Pozzallo per gara 2, in programma mercoledì 17 aprile: l’Azzurra vorrà vincere per chiudere la serie e andare già in finale; la Meerkat dovrà fare di tutto per portare a casa la vittoria e allungare la serie a gara 3.

Hanno segnato punti: Cesano 2, Merli 2, Giannone, Guastella 14, Kazlauskis 35, La Rocca 2, Mormino 1, Manenti 4, Lonatica Lu. n.e., Ficili, Mirabella n.e., Lonatica Lo. 12.