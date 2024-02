Ad Avola il teatro batte Sanremo. Tutto esaurito per l'Ispettore di Gogol

Avola - Da incoscienti programmare una serata di teatro il 10 febbraio, penultima serata del Festival di Sanremo. Ma il teatro Garibaldi di Avola ha registrato il tutto esaurito, Sanremo nonostante.

È andato in scena ieri sera L'Ispettore di Gogol, per la regia di Donatella Liotta e platea e palchi hanno fatto registrare il sold out. L'opera satirica è stata riadattata con spunti dialettali in siciliano dalla Liotta che hanno reso il testo più godibile e vicino al pubblico.

In scena Vera Caldarella, Francesca Caruso, Salvo Coletta, Fabrizio D'Angelo, Benedetta Di Pietro, Paola di Pietro, Giovanna Di Rosa, Francesco Dugo, Vanessa Leonardi, Paola Neri, Luigi Nigro, Thea Saitta. Applausi a scena aperta per la compagnia amatoriale che ha reso piacevolissimo il venerdì sera patrocinato dall'amministrazione comunale.