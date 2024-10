Aeroporto Comiso, nuovi voli per Firenze, Cuneo, Parma e Perugia

Comiso - Si è tenuta oggi presso l’Aeroporto di Comiso la conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte per la stagione winter 2024-2025 di Aeroitalia. Gaetano Francesco Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha annunciato che le nuove rotte verso Firenze, Cuneo, Parma e Perugia. "L'ampliamento delle operazioni a Comiso è un passo importante per la crescita di Aeroitalia. Con due aeromobili fissi in aeroporto, rafforziamo la nostra rete, mantenendo la puntualità al centro del nostro servizio", ha concluso Intrieri.