Maltempo, arrivano freddo e nubifragi

Il maltempo annunciato nei giorni scorsi si sta per abbattere sull'Italia. La perturbazione favorirà l'ingresso sull'area del Mediterraneo dell'aria fredda che arriva dalla Scandinavia e che stimolerà nelle prossime ore la formazione di un vortice di bassa pressione che ci farà compagnia almeno fino al weekend.

Peggiora la situazione maltempo sull'Italia: oggi in allerta arancione Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto; gialla per Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna. Molte le scuole che rimarranno chiuse per precauzione specialmente in Toscana, nelle Marche e a Terni.

Giovedì e venerdì, spiega 3b Meteo, saranno le giornate peggiori perché offriranno i maggiori contrasti termici tra l'aria caldo umida richiamata dal nord Africa e quella più fredda nord europea quindi avremo forti temporali, anche a carattere di nubifragio su alcune regioni, il tutto condito da una forte ventilazione ciclonica e un corposo calo termico.

Al Nord nuvolosità diffusa con piogge e temporali anche di forte intensità, soprattutto sull'Emilia Romagna nella seconda parte della giornata, tendenza a schiarite serali sulle Alpi occidentali e il Piemonte. Centro, instabile o perturbato con piogge e temporali anche intensi in parziale attenuazione sulla Toscana entro sera. Sud, instabile sulla Sardegna con piogge e temporali anche intensi, peggiora altrove con forti temporali entro sera in Campania. Temperature in calo anche al Centro. Venti forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati.