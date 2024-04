Agenzia delle Successioni: nasce startup in concomitanza al tributo unico

L'Agenzia delle Successioni, nata lo scorso marzo 2024, non è certamente una startup come le altre.

In un macroargomento, quello delle successioni, dove i cavilli burocratici sono innumerevoli tanto quanto sono i casi, Agenzia delle Successioni si pone l’obiettivo di risolvere ogni problema verso l’utenza.

L’idea è quella di Felice D’Angelo, noto nel mondo del tech legal e dell’innovazione. Alle spalle diverse esperienze, dalla 3D Editori che ha contato circa quindici quotidiani online, alla Italia Rimborso, divenuta la prima claim company in Italia nel campo dei rimborsi e risarcimenti da disservizi aerei.

La successione ereditaria, come noto, è un atto obbligatorio per gli eredi del de cuis. Chi eredita un immobile, delle proprietà mobiliari, un’azienda, un terreno deve obbligatoriamente fare la dichiarazione di successione per prenderne il possesso e decidere successivamente cosa farne.

Fin qui tutto regolare. I problemi insorgono infatti quando gli eredi sono tanti, quando fra di essi non vi è un rapporto cordiale o quando vi è un testamento.

L’azienda infatti ha creato una rete di professionisti specializzati nel mondo successorio che possono assistere, consigliare ed occuparsi di tutto: dalla dichiarazione di successione alla divisione, dalla donazione in vita al testamento.

Le figure professionali coinvolte, anche per legge sulla scorta degli atti necessari da svolgere sono: notai, avvocati, commercialisti, periti tecnici, organismi adr, bancari, agenti immobiliari.

In sintesi quindi un’azienda alla quale affidare i problemi da risolvere, senza avere pensieri e con la certezza di sapere prima le somme che si devono sostenere.

Come funziona Agenzia delle Successioni

Questa è la domanda che in molti, da quando l’azienda è online, viene posta al servizio di assistenza clienti.

Una procedura semplicissima riassunta in tre fasi:

L’erede deve compilare il form sul sito web; Alla ricezione dei dati, il team di assistenza clienti, fisserà una call o videocall con l’utente che chiede assistenza; Dopo la call, l’utente riceverà un PDL (Piano di Lavoro, correlato dei costi da sostenere).

I tre passaggi sono, come indicato anche nel sito web, totalmente gratuiti. Solo se l’utente apprezzerà il PDL ed i costi potrà liberamente e successivamente dare mandato per dare seguito al Piano di Lavoro.

Perché affidarsi ad Agenzia delle Successioni

Nell'era moderna, gestire il passaggio del patrimonio da una generazione all'altra può rivelarsi un compito complesso e spesso travagliato. Con un'ampia gamma di servizi mirati, l'Agenzia delle Successioni si pone l'obiettivo di rendere il trasferimento del patrimonio più agevole e efficiente per tutte le parti coinvolte. Tra i principali servizi offerti, vi è un insieme di soluzioni progettate per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente.

Uno dei punti di forza dell'Agenzia delle Successioni è la sua capacità di personalizzazione. Ogni famiglia ha esigenze uniche e, di conseguenza, l'approccio della compagnia si adatta di conseguenza. Attraverso consulenze personalizzate, i professionisti dell'Agenzia delle Successioni guidano i clienti attraverso ogni fase del processo successorio, fornendo supporto e assistenza in ogni passo.

Tra i servizi più richiesti, vi è anche l'assistenza nella redazione di testamenti, la consulenza nella divisione patrimoniale e la consulenza per la donazione in vita.

La startup vede anche oltre confine. Infatti si è adoperata anche di collaborazioni multilingua in quanto vi sono eredi che vivono all’estero da sempre e che, anche per meri motivi economici, non sono nelle condizioni di intervenire in tutte le procedure successorie.

Verso il tributo unico, cosa cambia

In questi ultimi giorni dalla stampa nazionale emerge che il governo punta a semplificare tutta la corposa normativa che riguarda le successioni e i moltissimi adempimenti previsti attualmente.

Questo intervento punta quindi ad un tributo unico che sostituisce le imposte di bollo, ipoteca, registro e tributi speciali catastali.

Si punta anche all’autoliquidazione delle imposte, un po’ come avviene già con la dichiarazione dei redditi.

Insomma, Agenzia delle Successioni, si pone in un momento cruciale per le successioni e la scelta di affidare a professionisti la dichiarazione di successione o gli altri servizi di consulenza e assistenza sembrerebbe diventare la scelta di molti al fine di evitare problemi ed errori in una materia molto complessa.