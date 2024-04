Antenna 5g a Modica, udienza al Tar, fermati i lavori

Modica - Oggi al Tar di Catania si è tenuta l'Udienza Cautelare della causa promossa da Inwit s.p.a. contro il Comune di Modica per proseguire i lavori d'installazione dell'antenna 5G in Via Peppino Impastato. La società aveva chiesto di poter proseguire i lavori contro l'ordine di sospensione del Comune. Assoutenti si è costituita in giudizio insieme al Comune contro il ricorso della Inwit ed ha ottenuto una prima fondamentale vittoria. "L'Azienda ha rinunciato a chiedere la sospensiva dell'ordinanza comunale - dichiara l'avv. Floriana Pisani - per cui i lavori non proseguiranno".

"L'esito di oggi rafforza la posizione del comitato Assoutenti -dichiara l'avv. Rosario Nigro-Invitiamo quindi il Comune ad accelerare la costituzione di un tavolo di concertazione al fine di individuare le aree più idonee in cui è possibile installare le antenne 5G a Modica. Occorre maggior chiarezza nella determinazione dei criteri di installazione tenendo conto delle reali necessità tecnologiche nel rispetto del territorio e di chi lo abita. Noi ci saremo a tutela dei cittadini ed invitiamo gli stessi ad aderire al comitato popolare già costituito da Assoutenti provincia di Ragusa".