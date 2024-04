Liste d'attesa sanità, come ottenere la visita. I moduli da compilare

Ragusa - Liste d’attesa interminabili?

La legge aiuta. Ragusanews spiega come quando le liste sono bloccate (o i tempi troppo lunghi) per ottenere una data per visita o per un esame diagnostico, c’è l’intramoenia con rimborso. In ogni caso, la prestazione deve essere garantita. Qualora il Cup non riesca, dovrà attivare il cosiddetto “percorso di tutela”, anche dal privato.

Ragusanews aveva anticipato la notizia lo scorso 2 aprile. Esiste un percorso di tutela pensato per offrire risposte più vicine ai bisogni sanitari della popolazione, in linea con quanto stabilito dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa. Sempre più utenti esasperati, infatti, ci scrivono per segnalare le difficoltà a prenotare un esame diagnostico o una visita specialistica. Si parla di “agende chiuse” quando non è possibile prenotare una visita o un esame perché non ci sono date disponibili, neanche a distanza di tempo. La chiusura delle agende di prenotazione è vietata, con tanto di sanzioni per i trasgressori. In questo caso il paziente ha il diritto di chiedere che la prestazione venga garantita nei tempi previsti dalla legge.

Il modo per far valere il diritto c’è: scrivere agli enti giusti, che sono tenuti a garantire al paziente una prestazione nei tempi previsti dalla legge, anche fornendo una visita privata in una struttura pubblica (in regime di intramoenia) o in una struttura privata convenzionata; tutto a spese dell’azienda sanitaria. Qui,di seguito pubblichiamo le lettere di reclamo, con tutti i riferimenti normativi e gli indirizzi e-mail per ottenere quello che spetta per legge: il rispetto dei tempi prescritti dal medico per visite ed esami per vedersi riconosciuto un diritto che diventa prezioso soprattutto quando si parla di salute.