Il Ciclone Gori arriva in Italia, dove e quando pioverà

Ciclone Gori in arrivo sull'Italia. Diramate diverse allerte meteo in più regioni da parte della protezione civile. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha indicato che ci saranno “fenomeni intensi“. Seconda meta del mese di aprile con temperature sotto la media e neve in montagna. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede un estremo ribaltone meteo: dopo aver assaporato un clima estivo con punte di 32-33degC anche al Nord, ecco che sta per tornare una parentesi simil-invernale, che sara piuttosto lunga.

La tendenza meteo sub-stagionale conferma, infatti, che tutta la seconda meta del mese di aprile sara caratterizzata da temperature sotto la media del periodo, in controtendenza a quanto avvenuto fino ad ora in questo caldissimo 2024. Oltre ai valori termici sotto la media, avremo anche frequenti piogge fino alla fine del mese: e infatti in arrivo un ribaltone con un'irruzione scandinava e un crollo delle temperature fino a 15degC nei valori massimi, localmente avremo anche 17 gradi in meno rispetto al caldo estivo eccezionale del weekend. Nel dettaglio, l'aria polare scendera dalla Scandinavia in modo repentino, entrando in Italia gia dalle prossime ore: i primi effetti saranno osservabili sul Nord-Est con temporali e possibile grandine, mentre al Sud avremo ancora i resti di una depressione nordafricana con qualche pioggia sparsa.

Il vero calo delle temperature iniziera in serata e colpirà tutto il Paese nella giornata di mercoledi 17 aprile: il crollo sara piu marcato sulla fascia orientale, le massime scenderanno diffusamente sotto i 20degC. Da 33deg a 16degC, dall'estate all'autunno, con connotati simil-invernali. Tornerà anche la neve sugli Appennini fino a 1000 metri di quota. Oltre alle Alpi, torneranno bianche le montagne dalla Toscana al Molise.

Dove e quando pioverà

Nel dettaglio dalle prossime ore sono attesi temporali forti al Nord-Est e piogge sparse al Sud, altrove resteremo in paziente attesa dell'irruzione scandinava e del ribaltone.