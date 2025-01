Aldo Agroppi è morto: scompare a 80 anni l'ex calciatore e allenatore

Piombino - È morto Aldo Agroppi, ex calciatore allenatore ed opinionista tra i più famosi del calcio italiano. Aveva 80 anni. Fu acuto commentatore della Domenica Sportiva.

La carriera

Cresciuto nel vivaio del Piombino, con cui esordisce non ancora maggiorenne in Serie D nella stagione 1960-1961, viene notato e acquistato dal Torino, che inizialmente lo cede in prestito a diverse squadre: prima al Genoa nel 1964-1965, che lo fa giocare nelle giovanili, e con cui vince il Torneo di Viareggio, poi l'annata successiva si accasa alla Ternana, in Serie C, mentre quella dopo va al Potenza, in cadetteria, giocando con continuità in entrambi i campionati.

Alla vigilia della stagione 1967-1968 torna in pianta stabile ai granata, debuttando in Serie A il 15 ottobre in Torino-Sampdoria 4-2. In breve tempo diventa una delle bandiere del Torino di quegli anni: Agroppi è tra i protagonisti della rinascita della squadra piemontese a cavallo degli anni 1960 e 1970, con cui conquista due Coppe Italia (nelle edizioni 1967-1968 e 1970-1971): sono questi i primi successi del club granata dai tempi del Grande Torino e della tragedia di Superga. Dopo una militanza quasi decennale al Torino, nella stagione 1975-1976 il giocatore passa al Perugia, neopromosso in A. Coi grifoni conduce altri due buoni campionati in massima serie, vestendo varie volte anche la fascia di capitano della compagine umbra, prima di ritirarsi dal calcio giocato alla fine del torneo 1976-1977. Ha disputato cinque partite nella nazionale maggiore, debuttando il 17 giugno 1972 in amichevole contro la Romania a Bucarest (3-3). Vanta inoltre una partita con la nazionale B, giocata il 16 ottobre 1968.