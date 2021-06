All'asta il set del "Mulino bianco": qui Tornatore realizzò il famoso spot

Siena - Andranno all’asta il primo ottobre il mulino e la relativa area che si affaccia sul torrente Merse, nel comune di Chiusdino (Siena), non lontano dall’Abbazia di San Galgano, scelto negli anni Novanta dalla Barilla come set per i celebri spot del 'Mulino bianco' e diventato, per la fama acquisita con la pubblicità, anche meta turistica.

Qui Giuseppe Tornatore realizzò il noto spot del Mulino Bianco che fece sognare tutta Italia negli anni '90. A dare la notizia La Nazione, spiegando che la vendita decisa dal tribunale della casa-fattoria 'sogno' della famiglia italiana che voleva vivere nel verde si terrà l’1 ottobre, mentre le offerte possono arrivare all’Istituto vendite giudiziarie di Siena entro fine settembre. La base d’asta per il complesso, divenuto poi un agriturismo, era di 1 milione e 100mila euro, l’offerta minima però, spiega il quotidiano, è scesa a 831.204 euro e 89 centesimi.

Uno dei luoghi più visitati d'Italia

È stato uno dei luoghi più visitati d’Italia. Oltre 13 milioni di persone per un semplice edificio color sasso antico e che tutti hanno sempre visto bianco. Da 50 a 200 persone ogni giorno per un mulino che non è nemmeno segnalato dai cartelli stradali ma che ha esercitato un richiamo più forte di quello della sublime abbazia di San Galgano, a due chilometri di distanza. Merito di uno spot e di un luogo che — per molti versi — non esiste fisicamente ma è il simbolo di un modello di vita. Ora, quel mulino, protagonista del celebre spot del Mulino Bianco diretto negli anni ‘90 da Giuseppe Tornatore sulle note orchestrate da Ennio Morricone per il prodotto più iconico di Barilla, sarà venduto all’asta.

L'agriturismo

Il Mulino è diventato un agriturismo della famiglia Belli Burchianti con tanto di piscina e prati rasati, ristorante, una decina di stanze, una torre e una parte museale dove sono conservati gli strumenti per produrre l’energia elettrica grazie alla ruota del mulino e le macine per lavorare i cereali.