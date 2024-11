Astrofotografia, Marina di Modica, Cometa e via lattea

Modica - Pubblichiamo la foto di Enrico Modica realizzato lo scorso 01/11/2024 in località Marina di Modica alle ore 20:00. "In questo scatto ho voluto immortalare, per l'ultima volta, la Cometa C/2023 A3 accanto ad una sezione della via lattea. Il tutto contornato da agave e piante di fichi d'india" dice Enrico. Lo scatto è stato realizzato con una Nikon D750, con obiettivo Nikkor 50mm ed astroinseguitore.

La foto, scattata a Marina di Modica lo scorso 01/11/2024, cattura un affascinante panorama notturno, con gli agave e i fichi d'india in primo piano che incorniciano la scena. La sezione della Via Lattea a sinistra si staglia in tutta la sua bellezza, mentre la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS aggiunge un tocco magico all'immagine. La Cometa, in particolare, risultando ancora fotograficamente osservabile sebbene più distante e meno luminosa rispetto alla prima metà di ottobre. "Quest'immagine rappresenta per me un ultimo saluto alla Cometa, evocando una connessione profonda tra la terra e il cielo in un momento di transizione cosmica".