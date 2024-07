Bapr, fusione per incorporazione della Sant'Angelo completata

Ragusa - Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (BAPR) comunica che, con la ricezione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al c.d. Golden Power, si sono conclusi positivamente tutti gli iter amministrativi funzionali all’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. (BPSA) in Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR). L’operazione verrà pertanto sottoposta a settembre alle Assemblee dei soci di BAPR e BPSA, per poi essere completata entro quest'anno.