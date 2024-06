Basket, è un filandese classe 2004 il nuovo acquisto della Meerkat

Scicli - La squadra dei Meerkat Scicli annuncia il primo importante acquisto per il campionato 2024/2025 di DR1 Sicilia: Titus Turtineen. Titus, finlandese classe 2004, è un pivot di 201 cm che ha già dimostrato il suo talento nella seconda serie finlandese. La sua aggiunta rappresenta un rafforzamento significativo per il team sciclitano, portando altezza, presenza fisica e capacità tecniche che contribuiranno a potenziare il reparto difensivo e offensivo dei suricati. Il commento del DS Fabrizio Lonatica: “Questo acquisto segna l'apertura del mercato per la nostra squadra, ponendo le basi per una stagione ricca di ambizioni e obiettivi. Siamo entusiasti di vedere Titus in azione con i colori dei Meerkat Scicli e siamo certi che il suo contributo sarà determinante per il successo della squadra".