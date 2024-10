Ragusa, Giuseppe Cascone e Luca Roccaro sono sacerdoti

Ragusa - Il presbiterio della Diocesi di Ragusa si arricchisce di due nuovi sacerdoti. Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa ha ieri imposto le mani e ordinato don Giuseppe Cascone e don Luca Roccaro. Un momento di grande festa per l’intera Chiesa di Ragusa che ieri, in una cattedrale che ha faticato a contenere tutti i presenti, si è stretta attorno a questi due giovani che hanno scelto di consacrare la vita al Signore, facendo riecheggiare l’«eccomi» di Maria. Una gioia particolare per le comunità parrocchiali di San Pier Giuliano Eymard di Ragusa, San Domenico Savio di Vittoria, San Giovanni Battista di Vittoria, per la comunità del seminario e per i compagni di studio e i formatori del seminario San Mamiliano di Palermo, dove Giuseppe e Luca hanno completato il loro percorso di studi, e del Seminario interdiocesano “Regina apostolorum” di Catania, dove, a partire da quest’anno, i giovani della Diocesi di Ragusa inizieranno l’esperienza del seminario interdiocesano insieme a quelli di Nicosia e Catania. A tutti loro il vescovo ha rivolto il loro grazie e un ringraziamento particolare lo ha indirizzato alle famiglie dei due novelli sacerdoti «per avere trasmesso la vita ai loro figli e per donarli ora al Signore».

Al termine della celebrazione, il vescovo ha annunciato che don Luca Roccaro resterà a prestare il suo servizio presbiterale nella parrocchia San Giovanni Battista di Santa Croce Camerina, mentre don Giuseppe Cascone svolgerà il suo ministero nella parrocchia Santa Maria Goretti di Vittoria.