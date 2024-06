Celebrati i funerali di Gianni Cascone e Giusy Polizzi

Ragusa - Celebrati stamani i funerali di Gianni Cascone e Giusy Polizzi, in Cattedrale a Ragusa. Gianni e Giusy lasciano due figli attorno a cui si sono stretti parenti e amici in un lungo e commosso abbraccio. Gli amici musicisti hanno formato una orchestra che ha suonato in chiesa per il mesto addio alla coppia rimasta vittima di un incidente stradale in moto sulla Modica-Ragusa sabato notte.

Avevano 56 e 53 anni.

