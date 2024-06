Giovanni Boroli, l'uomo del vino Giasira

Rosolini - Il punteggio più alto in assoluto, tra i vini bianchi siciliani in degustazione al Concours Mondial de Bruxelles 2024: il Grillo 2022 di Giasira è il miglior bianco della Sicilia per il più importante concorso enologico internazionale dedicato al vino di qualità. Una varietà che negli ultimi anni ha guadagnato una crescente popolarità sia in Italia che all'estero e che oggi è riconosciuto per essere il vino bianco ambasciatore dell’isola: “siamo davvero felici ed emozionati per questo riconoscimento che premia non solo il nostro lavoro ma anche quello di tutta la Sicilia che punta sulla qualità - sottolinea il proprietario Giovanni Boroli - la nostra è una piccola azienda che sin dall’inizio ha cercato di valorizzare il territorio con le sue tradizioni e con le varietà tipiche siciliane”.

Giasira, che proprio quest’anno compie 20 anni da quando Giovanni Boroli e la moglie Isabella hanno acquistato la tenuta ed hanno iniziato a dar vita all’azienda, si trova in una zona storica per la viticoltura in Sicilia. Il più grande concorso enologico itinerante del mondo ha riunito a Guanajuato, in Messico, esperti del settore enologico internazionale per degustare 7.500 vini bianchi e rossi provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo che hanno assegnato al Grillo di Giasira uno dei premi più ambiti assegnando una delle quattro Gran Medaglia d’Oro italiane per i bianchi.

Il Grillo di Giasira, miglior vino bianco siciliano, si è confrontato con le migliori produzioni italiane prevalendo in modo netto e conseguendo un responso più che unanime con il più alto punteggio in assoluto nella tipologia vini bianchi siciliani: “si tratta di un risultato di assoluto prestigio che conferma il lavoro sartoriale che stiamo facendo - continua Boroli - la Gran Medaglia d'Oro al Concours Mondial de Bruxelles è un tributo al duro lavoro e alla dedizione del nostro team, che ogni giorno si impegna per produrre vini di altissima qualità”.

Il successo del Grillo e del Catarratto Keration (premiato con la medaglia d’oro) segna un importante traguardo per la cantina di Rosolini, rafforzando la posizione sul mercato internazionale e confermando la qualità dei vini. Un successo che premia il lavoro della Sicilia capace di produrre vini che conquistano i palati di tutto il mondo e che torna alla ribalta in un concorso internazionale così importante con ben 55 medaglie.